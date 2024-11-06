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Ракетный удар по Запорожью: количество погибших и раненых возросло

Фото: россияне продолжают терроризировать Запорожье (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Савицкий

Возросло количество погибших и раненых в результате вчерашней ракетной атаки РФ по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По последним данным, вражеская атака унесла жизни семерых людей, ранения получили 25 человек.

Обстрелы РФ Запорожской области

Федоров также сообщил, что в целом за минувшие сутки оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Враг 8 раз обстрелял из авиации Орехов, Новоандреевку, Новодаровку, Белогорье, Малую Токмачку и Темировку.

154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

По территории Лобково и Новоданиловки нанесено 4 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Россияне 134 били из артиллерии по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Ракетный обстрел Запорожья

За последние недели армия РФ начала чаще обстреливать Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБами).

Утром во вторник, 5 ноября, российские террористы повредили в городе объект инфраструктуры.

Сначала сообщалось о шести погибших и 23 раненых в результате этой атаки.

Тем временем военные эксперты не исключают, что враг может начать наступательную операцию в Запорожской области.

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Запорожье