Ракетный удар по Запорожью: количество погибших и раненых возросло

Ракетный обстрел Запорожья

За последние недели армия РФ начала чаще обстреливать Запорожье ракетами и управляемыми авиабомбами (КАБами).

Утром во вторник, 5 ноября, российские террористы повредили в городе объект инфраструктуры.

Сначала сообщалось о шести погибших и 23 раненых в результате этой атаки.

Тем временем военные эксперты не исключают, что враг может начать наступательную операцию в Запорожской области.

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