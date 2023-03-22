Ракетний удар по Запоріжжю: 18 осіб отримали поранення, серед них діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)", - зазначив він.

За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, семеро - у середньому.

Інформація щодо масштабів руйнування уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

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Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула.

"У нас 17 постраждалих, серед них є дві дитини. Підступний удар був нанесений 6 ракетами, у будівлю потрапила одна ракета", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Фото: внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали 18 осіб (t.me/kurtievofficial)

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

За даними ОВА, окупанти випустили дві ракети по одній з дев'ятиповерхівок, розміщеній у спальному районі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, показавши відео з моментом влучення російської ракети.

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