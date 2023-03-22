Ракетный удар по Запорожью: 18 человек получили ранения, среди них дети

Ракетный удар по многоэтажкам в Запорожье нанесли российские оккупанты 22 марта. В результате атаки по меньшей мере 18 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"Под обстрел этой коварной наволочи попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет)", - отметил он.

По словам Куртева, 11 пострадавших госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семь - в среднем.

Информация о масштабах разрушения уточняется. На месте работают соответствующие службы.

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Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате ракетного удара 17 человек пострадали, еще один погиб.

"У нас 17 пострадавших, среди них есть два ребенка. Коварный удар был нанесен 6 ракетами, в здание попала одна ракета", - отметил он в эфире телемарафона.

Фото: в результате ракетного удара по Запорожью пострадали 18 человек (t.me/kurtievofficial)

Напомним, сегодня российские войска обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены многоэтажки.

По данным ОВА, оккупанты выпустили две ракеты по одной из девятиэтажек, расположенной в спальном районе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел, показав видео с моментом попадания российской ракеты.

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