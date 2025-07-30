Ракетний удар по Васищевому: кількість постраждалих зросла, серед них рятувальники

Обстріл Васищевого

Нагадаємо, вдень 30 липня селище Васищеве Харківського району зазнало удару РФ. Під обстріл потрапило цивільне підприємство, спалахнула сильна пожежа та загинула людина.

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, обстріл припав на територію підприємства загальною площею 30 тисяч квадратних метрів.

Вогнем було охоплено складські приміщення площею близько 20 тисяч квадратних метрів, де зберігалися виключно товари цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Через легкозаймисті конструкції полум’я поширювалося дуже швидко.

Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Під час гасіння постраждали двоє вогнеборців: один отримав отруєння чадним газом і тепловий удар, другий - опіки.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по Васищевому двома ракетами до ЗРК С-400. Окупанти влучили у продуктовий склад.