Ракетный удар по Васищево: количество пострадавших возросло, среди них спасатели

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Васищево Харьковской области возросло до восьми человек. Среди них есть спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
По данным правоохранителей, 30 июля ориентировочно в 12:00 российские войска нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.
Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.
В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек - трое мужчин и две женщины - получили ранения и травмы.
Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.
По предварительным данным, враг применил по населенному пункту две ракеты С-300/С-400.
Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Фото: последствия ракетного удара РФ по Васищево (t.me/prokuratura_kharkiv)
Напомним, днем 30 июля поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.
По словам главы ОГА Олега Синегубова, обстрел пришелся на территорию предприятия общей площадью 30 тысяч квадратных метров.
Огнем были охвачены складские помещения площадью около 20 тысяч квадратных метров, где хранились исключительно товары гражданского назначения, в том числе пищевые продукты. Из-за легковоспламеняющихся конструкций пламя распространялось очень быстро.
Спасатели ГСЧС локализовали пожар. Во время тушения пострадали двое пожарных: один получил отравление угарным газом и тепловой удар, второй - ожоги.
Позже стало известно, что россияне ударили по Васищево двумя ракетами к ЗРК С-400. Оккупанты попали в продуктовый склад.