Ракетный удар по Васищево: количество пострадавших возросло, среди них спасатели

По данным правоохранителей, 30 июля ориентировочно в 12:00 российские войска нанесли ракетный удар по поселку Васищево Харьковского района.

Атака пришлась на распределительный центр, в который входили три корпорации, в том числе продуктовый супермаркет. Вспыхнул масштабный пожар.

В результате атаки погиб охранник. Еще пять человек - трое мужчин и две женщины - получили ранения и травмы.

Кроме того, во время ликвидации последствий пожара пострадали трое сотрудников ГСЧС.

По предварительным данным, враг применил по населенному пункту две ракеты С-300/С-400.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия ракетного удара РФ по Васищево (t.me/prokuratura_kharkiv)