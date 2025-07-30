Атакували продуктовий склад. Стало відомо, чим росіяни вдарили по Васищевому

Російські війська у середу, 30 липня, вдарили по Васищевому Харківської області двома ракетами до ЗРК С-400. Окупанти влучили у продуктовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова.

"Це були дві ракети до ЗРК С-400 - під ударом Васищеве. Росіяни атакували продуктовий склад, загинув 63-річний чоловік", - повідомив Болвінов.

Також, за його словами, внаслідок обстрілу поранено п'ятеро людей. У них серйозні вибухові травми, контузії та порізи склом.

Троє чоловіків і дві жінки зараз отримують першу допомогу в лікарні. Усі - місцеві, цивільні.

"Через сильну пожежу після удару працювати на місці складно, наразі маємо лише попередні висновки вибухотехніків. Та вже точно зрозуміло: росіяни знову прицільно б’ють по скупченню мирних людей", - зазначив Болвінов.

Фото: наслідки ракетного удару РФ по Васищевому (facebook.com/sergij.bolvinov)