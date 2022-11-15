Ракетний удар по Україні показує слабкість Путіна, - МЗС Британії

Масованого ракетного удару по Україні, який було завдано сьогодні, 15 листопада, показує слабкість президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Жорсткі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20, так само дипломатично", - зазначив глава МЗС Британії.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи. Повідомляється, що РФ випустила містами України понад 90 ракет і 10 дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.