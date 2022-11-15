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Ракетний удар по Україні показує слабкість Путіна, - МЗС Британії

Фото: Ракетний удар по Україні показує слабкість Путіна, заявив глава МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Масованого ракетного удару по Україні, який було завдано сьогодні, 15 листопада, показує слабкість президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Жорсткі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20, так само дипломатично", - зазначив глава МЗС Британії.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи. Повідомляється, що РФ випустила містами України понад 90 ракет і 10 дронів-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.

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