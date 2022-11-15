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Ракетный удар по Украине показывает слабость Путина, - МИД Британии

Фото: Ракетный удар по Украине показывает слабость Путина, заявил глава МИД Британии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Массированный ракетный удар по Украине, который был нанесен сегодня, 15 ноября, показывает слабость президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Жесткие ракетные удары по украинским городам сегодня показывают лишь слабость Путина. Путин проигрывает на поле боя и – как мы увидели сегодня на G20 – так же дипломатично", - отметил глава МИД Британии.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Сообщается, что РФ выпустила по городам Украины более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.

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