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Ракетний удар по Тернополю: двох людей поранено, у місті триває пожежа

Фото: війська РФ завдали ракетного удару по Тернополі ввечері 13 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ завдали ракетного удару по Тернополю, внаслідок якого поранення отримали дві людини. У місті триває пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Тернопільської ОВА Володимира Труша.

"Травмовані двоє цивільних. Попередньо осколкові поранення та опіки. Постраждалі перебувають у медичних закладах. Їм надається вся необхідна допомога", - заявив Труш.

За його словами, є потрапляння до складських приміщень, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці події працюють пожежники, спалах ще не ліквідовано повністю.

"Всю ніч на місці події будуть перебувати фахівці. Прошу всіх мешканців Тернопільщини в жодному разі не перебувати біля місця загоряння", - додав він.

Раніше стало відомо, що у Києві та області заявили про роботу сил ППО, також у Київській ОВА попередили про ракетну загрозу.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, 13 травня, по Україні поширюється повітряна тривога, у низці регіонів чути вибухи. Нагадаємо, вчора Росія вивела в Чорне море два ракетоносія.

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