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Ракетний удар по Сумській області: кількість загиблих та поранених збільшилась

Фото: Ракетний удар по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 17 жовтня, російські окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Внаслідок удару загинуло 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ракетний удар по об'єкту інфраструктури. 3 російські ракети", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, 5 людей загинуло, ще 14 отримали поранення. Рятувальні роботи тривають і досі. Також окупанти обстріляли 4 громади в області та вдалося зафіксувати майже 300 приходів з території Росії.

  • Краснопільська громада - 2 приходи з мінометів по населеним пунктам;
  • Шалигінська громада - ворог тричі обстрілював населені пункти громади, з мінометів, ствольної артилерії та випускав автоматні черги;
  • Великописарівська громада - росіяни били з мінометів, запускали ракети з гвинтокрилів, били з "Градів" і артилерії. В результаті одного з артилерійських обстрілів пошкоджено лінію електромережі та горіло поле кукурудзи;
  • Середино-Будська громада - протягом дня били зі ствольної артилерії, АГС та стрілецької зброї. В результаті одного з артилерійських обстрілів міста Середино-Буда поранена жінка. Також пошкоджено 6 приватних будинків та зайнялося три пожежі.

Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені.

Вранці 17 жовтня російські війська завдали ударів по інфраструктурі України. Декілька "прильотів" було зафіксовано в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області. Внаслідок атаки загорілись два будинки в самому місті.

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