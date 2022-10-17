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Удари по інфраструктурі в Сумській області: стало відомо про жертви

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Суми, Понеділок 17 жовтня 2022 12:15
Удари по інфраструктурі в Сумській області: стало відомо про жертви Фото: внаслідок ранкового обстрілу інфраструктури на Сумщині є жертви (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

Внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Роменської РВА Денис Ващенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".

"Внаслідок обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені. Близько чотирьох людей залишаються під завалами", - заявив він.

Оновлено 12.52. Внаслідок обстрілу Сумської області троє людей загинули, 9 поранено, під завалами залишаються люди.

"О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об'єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев'ять - поранені. Під завалами досі знаходяться люди", - розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, від електропостачання відключені 1625 абонентів.

"Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) лишається актуальним", - додав він.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська завдали ударів по інфраструктурі України. Декілька "прильотів" було зафіксовано в Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вранці росіяни атакували енергетичні об'єкти у трьох областях. Також зафіксовано 5 ударів дронами по Києву.

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