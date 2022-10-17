Удари по інфраструктурі в Сумській області: стало відомо про жертви

Фото: внаслідок ранкового обстрілу інфраструктури на Сумщині є жертви (t.me/Zhyvytskyy)

Внаслідок ранкового обстрілу об'єктів критичної інфраструктури Роменського району Сумської області є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Роменської РВА Денис Ващенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Суми".