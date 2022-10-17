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Удари по інфраструктурі. У трьох областях України повідомили про "прильоти"

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Понеділок 17 жовтня 2022 08:35
Удари по інфраструктурі. У трьох областях України повідомили про "прильоти" Фото: у трьох областях України повідомили про "прильоти" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують завдавати ударів по інфраструктурі України. Декілька "прильотів" було зафіксовано у Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голів місцевих військових адміністрацій.

Сумська область

Рано-вранці окупаційні війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Роменському районі. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

"Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після 5 ранку. Є постраждалі. Подробиці скоро", - написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Дніпропетровська область

Росіяни всю ніч атакували регіон ракетами, "Градами" та важкою артилерією. Три ракети були знищені силами ППО, проте одна все ж таки вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок чого там спалахнула сильна пожежа, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Також він розповів, що в ніч на 17 жовтня ворожа армія накрила Нікопольський район вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Там зафіксували понад 30 "прильотів".

Крім того, внаслідок обстрілів у Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджено будинки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Запорізька область

Цієї ночі окупанти також завдали удару по Запоріжжі. Руйнувань та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

При цьому начальник обласної військової адміністрації Олександр Старух попереджає про можливість повторних атак.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня російські війська знову атакували Київ іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському районі столиці.

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