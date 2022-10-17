Росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області: горять будинки

Фото: Росіяни з артилерії обстріляли місто у Сумській області (GettyImages)

У понеділок, 17 жовтня, російські окупанти завдали артилерійськго удару по місту Середино-Буда (Сумська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативного командування "Північ".