Ракетный удар по Сумской области: количество погибших и раненых увеличилось
В понедельник, 17 октября, российские оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры Роменского района Сумской области. В результате удара погибли 5 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Ракетный удар по объекту инфраструктуры. 3 российские ракеты", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, 5 человек погибли, еще 14 получили ранения. Спасательные работы продолжаются до сих пор. Также оккупанты обстреляли 4 общины в области и удалось зафиксировать почти 300 приходов с территории России.
- Краснопольская община - 2 прихода из минометов по населенным пунктам;
- Шалыгинская община - враг трижды обстреливал населенные пункты общины из минометов, ствольной артиллерии и выпускал автоматные очереди;
- Великописаревская община - россияне били из минометов, запускали ракеты из вертолётов, били из "Градов" и артиллерии. В результате одного из артиллерийских обстрелов повреждена линия электросети и горело поле кукурузы;
- Середино-Будская община - в течение дня били из ствольной артиллерии, АГС и стрелкового оружия. В результате одного из артиллерийских обстрелов города Середино-Буда была ранена женщина. Также повреждены 6 частных домов и загорелось три пожара.
Напомним, что в результате утренних обстрелов объектов критической инфраструктуры Роменского района Сумской области есть погибшие и раненые.
Утром 17 октября российские войска нанесли удары по инфраструктуре Украины. Несколько "прилетов" было зафиксировано в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях .
Также россияне из артиллерии обстреляли город в Сумской области. В результате атаки загорелись два дома в самом городе.
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