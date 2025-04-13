Ракетний удар по Сумах: з'явилися перші фото і відео руйнувань

Ракетний удар по Сумах

13 квітня кількома годинами раніше в Україні оголосили тривогу через загрозу балістики. Ракети окупанти запустили з Курська.

Під час повітряної тривоги в Сумах прогриміли два вибухи. Місцеві ЗМІ практично відразу повідомили про два "прильоти".

Пізніше з'ясувалося, що загарбники вдарили по центру міста, багато загиблих і поранених. Наразі відомо, що в Сумах загинуло понад 20 людей.

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