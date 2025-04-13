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Ракетний удар по Сумах: з'явилися перші фото і відео руйнувань

Фото: з'явилися перші фото і відео руйнувань після удару РФ по Сумах 13 квітня (ілюстрація/facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська завдали двох ударів ракетами по Сумах 13 квітня. З'явились перші фото та відео руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду, Сумську ОВА.

Так, зранку 13 квітня ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум.
 
"На жаль, постраждали люди -  є загиблі і поранені. Наслідки атаки росіян уточнюються", - кажуть в Сумській МВА.
 

 

Наслідки обстрілу Сум 13 квітня (t.me/sumskamiskarada)

Наразі відомо, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. 

Ракетний удар по Сумах

13 квітня кількома годинами раніше в Україні оголосили тривогу через загрозу балістики. Ракети окупанти запустили з Курська.

Під час повітряної тривоги в Сумах прогриміли два вибухи. Місцеві ЗМІ практично відразу повідомили про два "прильоти".

Пізніше з'ясувалося, що загарбники вдарили по центру міста, багато загиблих і поранених. Наразі відомо, що в Сумах загинуло понад 20 людей.

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