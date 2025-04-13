Ракетный удар по Сумам: появились первые фото и видео разрушений

Ракетный удар по Сумам

13 апреля несколькими часами ранее в Украине объявили тревогу из-за угрозы баллистики. Ракеты оккупанты запустили из Курска.

Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели два взрыва. Местные СМИ практически сразу сообщили о двух "прилетах".

Позже выяснилось, что захватчики ударили по центру города, много погибших и раненых. На данный момент известно, что в Сумах погибли больше 20 людей.

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