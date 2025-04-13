Ракетний удар по Сумах: з'явилися перші фото і відео руйнувань

Російські війська завдали двох ударів ракетами по Сумах 13 квітня. З'явились перші фото та відео руйнувань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сумську міськраду, Сумську ОВА.

Наразі відомо, що окупанти атакували цивільну інфраструктуру міста. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Так, зранку 13 квітня ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. "На жаль, постраждали люди - є загиблі і поранені. Наслідки атаки росіян уточнюються", - кажуть в Сумській МВА.

Ракетний удар по Сумах

13 квітня кількома годинами раніше в Україні оголосили тривогу через загрозу балістики. Ракети окупанти запустили з Курська.

Під час повітряної тривоги в Сумах прогриміли два вибухи. Місцеві ЗМІ практично відразу повідомили про два "прильоти".

Пізніше з'ясувалося, що загарбники вдарили по центру міста, багато загиблих і поранених. Наразі відомо, що в Сумах загинуло понад 20 людей.

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