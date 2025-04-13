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Ракетный удар по Сумам: появились первые фото и видео разрушений

Сумы, Воскресенье 13 апреля 2025 11:43
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Ракетный удар по Сумам: появились первые фото и видео разрушений Фото: появились первые фото и видео разрушений после удара РФ по Сумам 13 апреля (иллюстрация/facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли два удара ракетами по Сумах 13 апреля. Появились первые фото и видео разрушений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Сумской горсовет, Сумской ОГА.

Так, утром 13 апреля враг ударил двумя баллистическими ракетами по центру Сум.

"К сожалению, пострадали люди - есть погибшие и раненые. Последствия атаки россиян уточняются", - говорят в Сумской МВА.

Последствия обстрела Сум 13 апреля (t.me/sumskamiskarada)

Известно, что оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. Повреждены жилые и нежилые здания.

Ракетный удар по Сумам

13 апреля несколькими часами ранее в Украине объявили тревогу из-за угрозы баллистики. Ракеты оккупанты запустили из Курска.

Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели два взрыва. Местные СМИ практически сразу сообщили о двух "прилетах".

Позже выяснилось, что захватчики ударили по центру города, много погибших и раненых. На данный момент известно, что в Сумах погибли больше 20 людей.

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