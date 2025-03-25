Ракетный удар по Сумах: количество пострадавших возросло почти до сотни

В Сумах продолжается ликвидация последствий вчерашнего обстрела. На данный момент известно о 99 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумского городского совета.

Согласно последней информации, в результате обстрела пострадали 99 человек , среди которых:

"Здесь владельцам поврежденных помещений выдают необходимые для аварийного ремонта стройматериалы, распиливают OSB-плиты и помогают закрывать выбитые окна", - добавляет горсовет.

Как пишет горсовет, на местах событий развернуты три локации, где работают спасатели, правоохранители, коммунальщики и волонтеры.

Обстрел Сум 24 марта

Вчера, 24 марта, российские террористы нанесли ракетный удар по центу города Сумы, в результате чего были повреждены многоэтажки, школа и больница. В частности спасатели сообщили о ряде пожаров. Сначала было известно о 28 пострадавших, однако их количество продолжало расти.

Комментируя обстрел глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что атака произошла на фоне пустых заявлений россиян о мире и призвал Запад оказать давление на Россию.

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