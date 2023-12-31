Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу", - пише Філашкін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС показали фотографії порятунку людей після російських ударів по Селидове.

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