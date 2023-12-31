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Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла

Неділя 31 грудня 2023 12:31
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Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла Фото: Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 30 грудня, російські терористи завдали ракетних ударів по Селидове Донецької області. Кількість загиблих й поранених зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Що сталось

Російські терористи двічі вдарили по місту:

  • вдень ракетою "Іскандер";
  • вночі трьома ракетами С-300.

Кількість постраждалих й загиблих зросла

"Від цих ударів загинули 2 людини, 12 зазнали поранень. Усі поранені отримали необхідну медичну допомогу", - пише Філашкін.

Фото: Ракетний удар по Селидове Донецької області: кількість загиблих й поранених зросла (t.me/VadimFilashkin_donoda/)

Внаслідок ударів пошкоджень зазнали:

  • 38 приватних будинків;
  • 6 багатоповерхівок;
  • заклад освіти;
  • гуртожиток;
  • адмінбудівля.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС показали фотографії порятунку людей після російських ударів по Селидове.

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