Ракетный удар по Селидово Донецкой области: количество погибших и раненых выросло
Вчера, 30 декабря, российские террористы нанесли ракетные удары по Селидово Донецкой области. Число погибших и раненых возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.
Что случилось
Российские террористы дважды ударили по городу:
- днем ракетой "Искандер";
- ночью тремя ракетами С-300.
Число пострадавших и погибших возросло
"От этих ударов погибли 2 человека, 12 получили ранения. Все раненые получили необходимую медицинскую помощь", - пишет Филашкин.
Фото: Ракетный удар по Селидово Донецкой области: количество погибших и раненых возросло (t.me/VadimFilashkin_donoda/)
В результате ударов повреждения получили:
- 38 частных домов;
- 6 многоэтажек;
- учебное заведение;
- общежитие;
- админздание.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ГСЧС показали фотографии спасения людей после российских ударов по Селидово.
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