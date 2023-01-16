Ракетний удар РФ по Запоріжжю: є руйнування та поранені

Чиновник зазначив, що російські окупанти завдали ракетного удару по самому Запоріжжю, а також по передмісті.

"Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що на місці "прильотів" працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

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Як уточнює секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, серед поранених є діти.

"Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев'яти та п'ятнадцяти років", - пише він.

На місці "прильотів" люди можуть отримати допомогу у комунальних автобусах. Також Куртєв додав, що поряд розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.