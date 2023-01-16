Ракетный удар РФ по Запорожью: есть разрушения и раненые

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.
Об этом 16 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.
Чиновник отметил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью, а также по пригороду.
"Есть разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", - говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что на месте "прилетов" работают все соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в Запорожье в ночь на 16 января прогремели взрывы, когда в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, перед этим войска РФ нанесли удар по селу под Запорожьем, использовав зажигательные снаряды.
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