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Ракетный удар РФ по Запорожью: есть разрушения и раненые

Фото: глава Запорожской ОВА Александр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

Об этом 16 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник отметил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью, а также по пригороду.

"Есть разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на месте "прилетов" работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в ночь на 16 января прогремели взрывы, когда в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, перед этим войска РФ нанесли удар по селу под Запорожьем, использовав зажигательные снаряды.

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