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Ракетний удар РФ по Запоріжжю: є руйнування та поранені

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Запоріжжя, Понеділок 16 січня 2023 02:18
Ракетний удар РФ по Запоріжжю: є руйнування та поранені Фото: голова Запорізької оОВА Олександр Старух (facebook starukholexander)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю цієї ночі зафіксовано руйнування деяких об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Декілька людей отримали поранення.

Про це 16 січня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха.

Чиновник зазначив, що російські окупанти завдали ракетного удару по самому Запоріжжю, а також по передмісті.

"Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Надійшла інформація про кількох легкопоранених", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що на місці "прильотів" працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники ДСНС, медики та комунальники.

Оновлено (02.45)

Як уточнює секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram, серед поранених є діти.

"Усім постраждалим надається невідкладна медична допомога. Трьох людей транспортовано до лікарень. Серед них - дві дитини дев'яти та п'ятнадцяти років", - пише він.

На місці "прильотів" люди можуть отримати допомогу у комунальних автобусах. Також Куртєв додав, що поряд розгорнуто роботу територіального інформаційного центру.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі в ніч проти 16 січня пролунали вибухи, коли в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, перед цим війська РФ завдали удару по селу під Запоріжжям, використавши запальні снаряди.

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