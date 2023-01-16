Ракетный удар РФ по Запорожью: есть разрушения и раненые

В результате российского ракетного удара по Запорожью этой ночью зафиксированы разрушения некоторых объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Несколько человек получили ранения.

Об этом 16 января сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха.

Чиновник отметил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому Запорожью, а также по пригороду.

"Есть разрушение объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры. Поступила информация о нескольких легкораненых", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на месте "прилетов" работают все соответствующие службы.