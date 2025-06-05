Ракетний удар по полігону у Полтавській області: померло двоє поранених

"За уточненою інформацією Сухопутних військ, лікарям, на жаль, не вдалося врятувати життя двох людей, які зазнали поранень внаслідок атаки ворога по навчальному полігону. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять загиблим", - йдеться у повідомленні.

Удар по полігону у Полтавській області

Нагадаємо, вчора, 4 червня, під Полтавою пролунав вибух під час повітряної тривоги та загрози балістики.

Як пізніше повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу у Полтавській області. Внаслідок атаки були постраждалі, їх госпіталізували.

Сухопутні війська зазначили, що превентивні дії допомогли зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні. Для з'ясування всіх обставин та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію.