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Ракетный удар по полигону в Полтавской области: умерли двое раненых

Фото: в Полтавской области умерли два человека после удара по полигону (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Двух пострадавших в результате удара по полигону в Полтавской области не удалось спасти. Раненые скончались в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

"По уточненной информации Сухопутных войск, врачам, к сожалению, не удалось спасти жизни двух человек, которые получили ранения в результате атаки врага по учебному полигону. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшим", - говорится в сообщении.

Удар по полигону в Полтавской области

Напомним, вчера, 4 июня, под Полтавой прогремел взрыв во время воздушной тревоги и угрозы баллистики.

Как позже сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, враг нанес ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области. В результате атаки были пострадавшие, их госпитализировали.

Сухопутные войска отметили, что превентивные действия помогли сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне. Для выяснения всех обстоятельств и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия.

 

 

Атака на полигон в Днепропетровской области

Стоит отметить, что на прошлой неделе Россия ударила "Искандером" по 239-му полигону в Днепропетровской области. Как отмечали в Сухопутных войсках, в результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.

После гибели военных командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый подал рапорт об отставке.

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Полтавская областьВойна в УкраинеРакетный удар