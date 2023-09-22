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Ракетний удар по півдню Одеської області: поліція показала наслідки

Фото: Ракетний удар по Білгород-Дністровському району пошкодив інфраструктуру (od.npu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Увечері 21 вересня російська армія вчергове атакувала південь Одеської області, внаслідок чого пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За попередньою інформацією, ніхто з цивільного населення не постраждав.

 

За даними прес-служби, на місці влучання працюють екстрені служби. Подія кваліфікована за ст. 438 "порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

"Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксують наслідки ворожої атаки, збирають речові докази злочину РФ та забезпечують охорону місця події", - йдеться в повідомленні.

Удар по Одеській області

Нагадаємо, увечері 21 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку на півдні України. Після цього мешканців Одеської області закликали пройти в укриття.

Після цього стало відомо про те, що росіяни нанесли удар гіперзвуковою ракетою "Онікс". В Одеські області пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. В результаті атаки почалася пожежа, яку оперативно ліквідували.

Зазначимо, росіяни регулярно обстрілюють Україну за допомогою дронів та ракет. Остання така атака відбулася 21 вересня.

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