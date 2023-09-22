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Ракетный удар по югу Одесской области: полиция показала последствия

Фото: Ракетный удар по Белгород-Днестровскому району повредил инфраструктуру (od.npu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Вечером 21 сентября российская армия в очередной раз атаковала юг Одесской области, в результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал.

 

По данным пресс-службы, на месте попадания работают экстренные службы. Событие квалифицировано по ст. 438 "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские производят осмотр разрушений, фиксируют последствия вражеской атаки, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия", - говорится в сообщении.

Удар по Одесской области

Напомним, вечером 21 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности на юге Украины. После этого жителей Одесской области призвали пройти в укрытие.

После этого стало известно, что россияне нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Оникс". В Одесской области поврежден объект рекреационной инфраструктуры. В результате атаки начался пожар, который оперативно ликвидировали.

Отметим, россияне регулярно обстреливают Украину с помощью дронов и ракет. Последняя подобная атака произошла 21 сентября.

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