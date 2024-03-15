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Ракетний удар по Одесі: росіяни били "Іскандерами"

Одеса, П'ятниця 15 березня 2024 15:35
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Ракетний удар по Одесі: росіяни били "Іскандерами" Фото: росіяни вдарили по Одесі "Іскандерами" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти застосували для сьогоднішнього удару по Одесі балістичні ракети "Іскандер-М". Їх запустили з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

"Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер-М", - йдеться у повідомленні військових.

Фото: наслідки удару по Одесі (t.me/SJTF_Odes)

Вони уточнили, що внаслідок обстрілу зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Триває розбір завалів. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед яких мешканці району, медик та рятувальник. 46 людей зазнали поранень, серед них 8 рятувальників.

На місці працюють відповідні екстрені служби.

Удар по Одесі

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 15 березня, атакували Одесу ракетами. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після цього по місту вдарили повторно, коли на місце прибули медики та рятувальники, відомо про десятки постраждалих, є загиблі.

Більш детально про російську атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса Крим Війна Росії проти України Ракетний удар
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