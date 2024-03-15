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Ракетный удар по Одессе: россияне били "Искандерами"

Одесса, Пятница 15 марта 2024 15:35
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Ракетный удар по Одессе: россияне били "Искандерами" Фото: россияне ударили по Одессе "Искандерами" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты применили для сегодняшнего удара по Одессе баллистические ракеты "Искандер-М". Их запустили с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"Враг коварно ударил баллистикой по Одессе, выпустив из временно оккупированного Крыма ракеты "Искандер-М", - сказано в сообщении военных.

Фото: последствия удара по Одессе (t.me/SJTF_Odes)

Они уточнили, что в результате обстрела разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

Продолжается разбор завалов. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди которых жители района, медик и спасатель. 46 человек получили ранения, среди них 8 спасателей.

На месте работают соответствующие экстренные службы.

Удар по Одессе

Напомним, российские войска сегодня, 15 марта, атаковали Одессу ракетами. Целью террористов из РФ была гражданская инфраструктура.

После этого по городу ударили повторно, когда на место прибыли медики и спасатели, известно о десятках пострадавших, есть погибшие.

Более детально о российской атаке - в материале РБК-Украина.

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