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Ракетний удар по Одесі: кількість поранених зросла

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Одеса, Четвер 18 травня 2023 15:42
Ракетний удар по Одесі: кількість поранених зросла Ілюстративне фото: кількість поранених через ракетну атаку по Одесі зросла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість поранених людей через ракетну атаку російських окупантів по Одесі зросла до трьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука.

"Кількість поранених від ракетної атаки в Одесі зросла до трьох людей", - написав він.

Крім того, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу зазначила, що через атаку загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Пізніше з’ясувалося, що по медичну допомогу звернулася ще одна людина.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни вдарили по Одеській області та влучили у промисловий об'єкт.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі окупанти випустили по Україні 30 ракет, з них 29 вдалось збити.

Окрім того, у Повітряних силах розповіли детальніше про результати нічної ракетної атаки.

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