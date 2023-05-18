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Ракетный удар по Одессе: количество раненых выросло

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Одесса, Четверг 18 мая 2023 15:42
Ракетный удар по Одессе: количество раненых выросло Иллюстративное фото: количество раненых из-за ракетной атаки по Одессе возросло (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Число раненых людей из-за ракетной атаки российских оккупантов по Одессе возросло до трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Общественного совета при Одесском ОВА Сергея Братчука.

"Количество раненых от ракетной атаки в Одессе возросло до трех человек", - написал он.

Кроме того, руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге отметила, что из-за атаки погиб один человек, еще два получили ранения. Позже выяснилось, что за помощью обратился еще один человек.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили по Одесской области и попали в промышленный объект.

Как сообщало РБК-Украина, ночью оккупанты выпустили по Украине 30 ракет, из них 29 удалось сбить.

Кроме того, в Воздушных силах подробнее рассказали про результаты ночной ракетной атаки.

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