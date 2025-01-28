Ракетный удар по Николаеву: из-за российского обстрела есть жертвы

В Николаеве в результате сегодняшнего российского ракетного удара, 28 января, уже известно о погибших. Жертвами вражеского обстрела стали две женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима .

Чиновник поздно вечером рассказал в своем Telegram-канале уточнил данные о последствиях российской атаки на Николаев.

"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины", - говорится в публикации чиновника.

Он добавил, что они были работницами предприятия.

"Россия - страна террористов", - подчеркнул глава ОВА.

Обновлено: появились кадры последствий обстрела

Позже в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) показали кадры по ликвидации последствий ракетной атаки РФ по Николаеву сегодня вечером

Чрезвычайники рассказали, что под вражеский удар попало одно из предприятий пищевой промышленности города.

"Погибли две работницы в возрасте 54 и 56 лет. Тела погибших из-под завалов деблокировали спасатели. Частично разрушено здание цеха и повреждено админздание предприятия", - рассказали в ГСЧС.

На месте также работали сотрудники полиции, экстренные и коммунальные службы.

Ракетный удар по Николаеву

Ранее сегодня сообщалось, что вечером в Николаеве прогремел взрыв на фоне угрозы вражеского удара с применением баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, в Николаеве было попадание по частному предприятию.

На тот момент данных о пострадавших или погибших не было.