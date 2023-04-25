Ракетний удар по Куп'янську: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім, хто постраждав унаслідок ракетного удару по Куп'янську, який стався сьогодні, 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер фонду.

Фонд готовий надати допомогу всім постраждалим від цієї трагедії, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.

Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву.

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