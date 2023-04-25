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Ракетный удар по Купянску: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим

Фото: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим в результате ракетных обстрелов Купянска (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем, кто пострадал в результате произошедшего сегодня ракетного удара по Купянску 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, речь идет о лечении; реабилитации; психологическую помощь.

Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве.

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Вторжение России в УкраинуКупянск