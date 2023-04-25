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Ракетний удар по Куп'янську: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим

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Вівторок 25 квітня 2023 16:55
Ракетний удар по Куп'янську: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим Фото: Фонд Ахметова заявив про готовність допомогти постраждалим внаслідок ракетного обстрілу Куп'янська (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу всім, хто постраждав унаслідок ракетного удару по Куп'янську, який стався сьогодні, 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, мова йде про лікування; реабілітацію; психологічну допомогу.

Фонд готовий надати допомогу всім постраждалим від цієї трагедії, незалежно від віку та ступеню тяжкості уражень.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер фонду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти зранку завдали ракетного удару по центру Куп'янська Харківської області. Спочатку було відомо про 5 постраждалих, однак їх кількість поступово збільшувалась.

Пізніше президент України Володимир Зеленський показав відео з місця удару й відзначив, що кількість поранених зросла до 10 людей. Також стало відомо про першу жертву.

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