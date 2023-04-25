ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Купянску: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 16:55
Ракетный удар по Купянску: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим Фото: Фонд Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим в результате ракетных обстрелов Купянска (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем, кто пострадал в результате произошедшего сегодня ракетного удара по Купянску 25 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, речь идет о лечении; реабилитации; психологическую помощь.

Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по центру Купянска Харьковской области. Первоначально было известно о 5 пострадавших, однако их количество постепенно увеличивалось.

Позже президент Украины Владимир Зеленский показал видео с места удара и отметил, что количество раненых выросло до 10 человек. Также стало известно о первой жертве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Купянск
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России