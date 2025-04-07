Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны имена 20 погибших

В Кривом Роге российская ракета унесла жизни 20 человек. Среди погибших - девять детей.

Об этом заявил начальник Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Город и его жители продолжают работать и восстанавливать инфраструктуру после разрушений, нанесенных обстрелами. Вилкул подчеркнул, что врачи, коммунальщики, спасатели - все остаются на передовой борьбы.

Он подчеркнул, что это должно стать импульсом к борьбе с врагом, ведь каждая жертва нуждается в справедливости.

"Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге - он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш - следующий", - отметил Александр Вилкул.

4 апреля Кривой Рог стал местом трагедии, когда российская террористическая атака унесла жизни 20 невинных людей. Среди жертв дети и взрослые, которых не стало из-за агрессора.

Российский ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, что в пятницу вечером росармия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар с применением баллистики. В результате вражеского обстрела погибли многие люди: по последним данным, из-за атаки были убиты 18 граждан, среди них - 9 детей.

Кассетная ракета врага попала в жилой район города вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Владимир Зеленский решительно осудил этот российский обстрел, подчеркнув необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.

5 апреля сообщалось, что из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура - в городах приспустят флаги и будет объявлена минута молчания.

Также мы писали, что вчера полиция показала первые кадры после вражеского обстрела Кривого Рога.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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