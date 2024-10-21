Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Ввечері 20 жовтня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.