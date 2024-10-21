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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла

Кривий Ріг, Понеділок 21 жовтня 2024 07:57
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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла Фото: кількість постраждалих ракетного удару по Кривому Рогу зросла (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 20 жовтня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Зазначається, що поранень зазнала 12-річна дівчинка. Її стан задовільний, вона лікуватиметься вдома.

Також серед потерпілих 22-річний чоловік, а також жінки 36 і 63 років. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджені готель, п'ять багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини і 14 автівок.

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Лисак також додав, що вночі агресор обстріляв з важкої артилерії Нікопольський район і вдарив по Марганцю.

Постраждалих серед цивільного населення немає.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Ввечері 20 жовтня російські терористи атакували балістичними ракетами місто Кривий Ріг. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих.

Армія РФ також двічі обстріляла Кривий Ріг балістикою у суботу, 19 жовтня.

Через атаку були пошкоджені житлові будинки, постраждали 17 осіб, серед них - рятувальник.

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