Ракетный удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло
Вечером 20 октября россияне ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой. В результате обстрела пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Отмечается, что ранения получила 12-летняя девочка. Ее состояние удовлетворительное, она будет лечиться дома.
Также среди пострадавших 22-летний мужчина, а также женщины 36 и 63 лет. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.
Повреждены отель, пять многоэтажек, объект культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
Фото: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак (t.me/dnipropetrovskaODA)
Лысак также добавил, что ночью агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии Никопольский район и ударил по Марганцу.
Пострадавших среди гражданского населения нет.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Вечером 20 октября российские террористы атаковали баллистическими ракетами город Кривой Рог. Сначала сообщалось о трех пострадавших.
Армия РФ также дважды обстреляла Кривой Рог баллистикой в субботу, 19 октября.
Из-за атаки были повреждены жилые дома, в городе пострадали 17 человек, среди них - спасатель.
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