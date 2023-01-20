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Ракетний удар по Краматорську: відомо про жертву, є пошкодження

Фото: російські війська обстріляли Краматорськ (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська завдали трьох ракетних ударів по Краматорську. Ціллю ворога були виключно цивільні об'єкти, наразі відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Всього було три удари завдано виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад, профілакторій. Також частково пошкоджені багатоквартирні будинки, які знаходяться поруч. Зараз підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога. Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, про те, що окупанти обстріляли Краматорськ раніше повідомив і мер міста Олександр Гончаренко.

Додамо, в ніч проти 17 січня росіяни також били по Краматорську, тоді ракети атакували промислову зону.

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КраматорськДонецька областьОбстрілракетный удар