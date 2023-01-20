Ракетний удар по Краматорську: відомо про жертву, є пошкодження

"Всього було три удари завдано виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч дитячий садочок, одна зі шкіл та приватний заклад, профілакторій. Також частково пошкоджені багатоквартирні будинки, які знаходяться поруч. Зараз підраховуються збитки та надається вся необхідна допомога. Наразі є підтвердження про одну загиблу особу", - розповів Кириленко.

Нагадаємо, про те, що окупанти обстріляли Краматорськ раніше повідомив і мер міста Олександр Гончаренко.

Додамо, в ніч проти 17 січня росіяни також били по Краматорську, тоді ракети атакували промислову зону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.