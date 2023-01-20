Окупанти завдали ракетного удару по Краматорську: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про падіння ракети біля дитячого садка в районі Старе місто.

"Ракетний удар по Краматорську. Знову по цивільній інфраструктурі. З'ясовуємо наслідки", - написав міський голова.

Нагадаємо, в ніч проти 17 січня російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав два ракетні удари. Ракети атакували промислову зону.

Пізніше в Росії визнали удар по Краматорську, заявивши про нібито "знищення" складу зі снарядами для HIMARS.

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