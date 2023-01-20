Ракетный удар по Краматорску: известно о жертве, есть повреждения

"Всего было три удара нанесены исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом детский сад, одна из школ и частное учреждение, профилакторий. Также частично повреждены находящиеся рядом многоквартирные дома. Сейчас подсчитываются убытки и оказывается вся необходимая помощь. Сейчас есть подтверждение об одном погибшем" , - рассказал Кириленко.

Напомним, о том, что оккупанты обстреляли Краматорск ранее сообщил и мэр города Александр Гончаренко.

Добавим, в ночь на 17 января россияне также били по Краматорску, тогда ракеты атаковали промышленную зону.

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