Ракетний удар по Краматорську: одна людина загинула, ще одна поранена

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську", - розповів він.

Як додав голова ОВА, росіяни обстріляли місто близько 9:25.

"Тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька", - додав Філашкін.

Обстріл Краматорська

Вранці 22 січня у Краматорську пролунав вибух. Як з'ясувалося, окупанти встояли черговий ракетний удар по місту. В результаті Соцмістечко залишилося без світла, також зруйновано адмінбудівлю.

Зранку 22 січня у Донецьку та Макіївці також повідомляли про вибухи.



