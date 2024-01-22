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Ракетний удар по Краматорську: одна людина загинула, ще одна поранена

Фото: через обстріл Краматорська 22 січня одна людина загинула, поранено жінку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Краматорська 22 січня одна людина загинула, поранено жінку.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ранкового удару по Краматорську", - розповів він.

Як додав голова ОВА, росіяни обстріляли місто близько 9:25.

"Тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік, поранення отримала його 31-річна донька", - додав Філашкін.

Обстріл Краматорська

Вранці 22 січня у Краматорську пролунав вибух. Як з'ясувалося, окупанти встояли черговий ракетний удар по місту. В результаті Соцмістечко залишилося без світла, також зруйновано адмінбудівлю.

Зранку 22 січня у Донецьку та Макіївці також повідомляли про вибухи.


 

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КраматорськДонецька область