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В Краматорську стався вибух: один з районів без світла, зруйновано адмінбудівлю

Донбас, Понеділок 22 січня 2024 11:13
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В Краматорську стався вибух: один з районів без світла, зруйновано адмінбудівлю Фото: у Краматорську стався вибух 22 січня, РФ встояла черговий ракетний удар по місту (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці 22 січня у Краматорську пролунав вибух - РФ влаштувала черговий ракетний удар по місту. В результаті Соцмісто залишилося без світла, також зруйновано адмінбудівлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

"Потужний вибух пролунав приблизно о 9:25. Зруйновано адміністративну будівлю", - йдеться в повідомленні.

Також, як пише видання, внаслідок обстрілу почалися проблеми зі світлом у одному з районів. Зокрема, повідомляється, що через аварійне відключення частково без електропостачання залишився район Соцмісто.

Ситуація у Донецькій області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, не залишаючи планів захопити регіон. За добу, за даними ОВА, двох людей було вбито, ще четверо поранено.

Зазначимо, що російські війська обстрілюють не лише населені пункти області, які під контролем України. Буквально 21 січня окупанти вдарили по ринку у Донецьку. Десятки людей було поранено та вбито. Зранку 22 січня у Донецьку та Макіївці також повідомляли про вибухи.

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Краматорськ Донецька область вибухи
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