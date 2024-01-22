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Ракетный удар по Краматорску: один человек погиб, еще один ранен

Фото: из-за обстрела Краматорска 22 января один человек погиб, ранена женщина (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Краматорска 22 января один человек погиб, ранена женщина.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"1 человек погиб и 1 ранен в результате утреннего удара по Краматорску", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, россияне обстреляли город около 9:25.

"Тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь", - добавил Филашкин.

Обстрел Краматорска

Утром 22 января в Краматорске прогремел взрыв. Как выяснилось, оккупанты устоили очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгород остался без света, также разрушено админздание.

С утра 22 января в Донецке и Макеевке также сообщали о взрывах.

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КраматорскДонецкая область