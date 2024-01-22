Ракетный удар по Краматорску: один человек погиб, еще один ранен

"1 человек погиб и 1 ранен в результате утреннего удара по Краматорску", - рассказал он.

Как добавил глава ОВА, россияне обстреляли город около 9:25.

"Тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь", - добавил Филашкин.

Обстрел Краматорска

Утром 22 января в Краматорске прогремел взрыв. Как выяснилось, оккупанты устоили очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгород остался без света, также разрушено админздание.

С утра 22 января в Донецке и Макеевке также сообщали о взрывах.