Ракетний удар по Краматорську: мер розповів про стан пораненої дитини

Фото: стало відомо про стан хлопчика, пораненого під час обстрілу Краматорська 8 листопада (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

8-річний хлопчик, поранений внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області у вівторок, 8 листопада, йде на поправку. Вже завтра його випишуть із лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.