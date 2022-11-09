Ракетний удар по Краматорську: мер розповів про стан пораненої дитини
8-річний хлопчик, поранений внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області у вівторок, 8 листопада, йде на поправку. Вже завтра його випишуть із лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.
"Хлопчик, який учора постраждав внаслідок ракетного удару по приватному сектору, йде на поправку, завтра на виписку. Сан Санич, одужуй і бережи сестру! Ти боєць", - розповів він.
Як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.
Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.
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