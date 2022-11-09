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Ракетний удар по Краматорську: мер розповів про стан пораненої дитини

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Донбас, Середа 09 листопада 2022 12:20
Ракетний удар по Краматорську: мер розповів про стан пораненої дитини Фото: стало відомо про стан хлопчика, пораненого під час обстрілу Краматорська 8 листопада (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

8-річний хлопчик, поранений внаслідок ракетного удару по Краматорську Донецької області у вівторок, 8 листопада, йде на поправку. Вже завтра його випишуть із лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Хлопчик, який учора постраждав внаслідок ракетного удару по приватному сектору, йде на поправку, завтра на виписку. Сан Санич, одужуй і бережи сестру! Ти боєць", - розповів він.

Як повідомлялося, у вівторок, 8 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок атаки було поранено дитину.

Нагадаємо, за вівторок, 8 листопада, стало відомо про трьох цивільних, убитих росіянами в Донецькій області. Ще 11 людей отримали поранення.

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Краматорськ Донецька область Обстріл ракетный удар
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