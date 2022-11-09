Ракетный удар по Краматорску: мэр рассказал о состоянии раненого ребенка

Фото: стало известно о состоянии мальчика, раненого во время обстрела Краматорска 8 ноября (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)

8-летний мальчик, раненый в результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области во вторник, 8 ноября, идет на поправку. Уже завтра его выпишут из больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.