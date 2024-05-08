Ракетний удар по Києву: сили ППО збили всі ворожі повітряні цілі

Українські сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.
"Ворог завдав по столиці ракетного удару – застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків", - повідомили. у КМВА.
Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені, точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.
За попередніми даними, у столиці обійшлося без потерпілих та руйнувань.
Російські війська завдали масованого удару по південних, центральних та західних регіонах із застосуванням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе.
Під час масованої російської ракетної атаки вибухи були чутні в Харкові та Полтавській області, Запоріжжі та Івано-Франківській області та Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.
Також відомо, що внаслідок "прильоту" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.
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