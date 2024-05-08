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Ракетний удар по Києву: сили ППО збили всі ворожі повітряні цілі

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Українські сили ППО знищили всі ворожі цілі у районі Києва під час нічної ракетної атаки 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

"Ворог завдав по столиці ракетного удару – застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків", - повідомили. у КМВА.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені, точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.

За попередніми даними, у столиці обійшлося без потерпілих та руйнувань.

 

Ракетний удар по Україні 8 травня

Російські війська завдали масованого удару по південних, центральних та західних регіонах із застосуванням крилатих і балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Під час масованої російської ракетної атаки вибухи були чутні в Харкові та Полтавській області, Запоріжжі та Івано-Франківській області та Києві, у Київській області повідомлялося про роботу ППО.

Також відомо, що внаслідок "прильоту" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі.

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